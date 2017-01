Bis di donne per il fascinoso Giletti

Prima una bionda poi una mora per Massimo

4/4/2012

Bis di donne per Massimo Giletti. Prima il conduttore passeggia per le strade di Milano a braccetto con una bionda e la saluta con un caldo e intimo abbraccio, poi si stringe ad una conturbante mora con la quale scambia tenere carezze e baci nella Capitale. Un vero playboy.

Non c'è dubbio Giletti è in piena forma. Look casuale e trasandato-chic il conduttore di "L'Arena" sfodera il suo fascino da cinquantenne con la bionda a Milano e con la mora a Roma. Qui, casco in testa e scooter pronto per essere "cavalcato", il bel Massimo si stringe ad una prosperosa e sexy signorina dal décolleté esplosivo, che lo bacia teneramente.



Un vero dongiovanni di mezza età che si gioca il suo sex appeal in un'Arena piena di belle donne...