Sara Tommasi e Marra, separati per giusta causa

Siparietto hot all'ultima cena insieme

4/4/2012

Solo pochi giorni fa aveva dichiarato che con il suo Gino era pronta a fare un figlio, ora invece Sara Tommasi e Marra comunicano a mezzo stampa la fine del loro amore. Un'ultima cena insieme al ristorante: lui seduto con sguardo basso e un po' imbarazzato, mentre lei improvvisa un siparietto fuori luogo davvero piccante mostrando per l'ennesima volta che sotto il vestito non porta le mutandine.

Archiviata la storia con il giovane conte Alessandro Verga Ruffoni Menon, con il quale aveva avuto uno scontro fisico qualche settimana fa, la Tommasi era riuscita a trovare la stabilità sentimentale con lo scrittore Alfonso Luigi Marra. Insieme sposavano la stessa causa contro il signoraggio bancario, lui a parole, lei mostrandosi per strada senza slip, perché a suo dire è così che il Governo ha lasciato gli italiani: "senza mutande".



Fotografati, criticati e attaccati, Saretta (come si fa chiamare lei) e Gino hanno proseguito con la loro lotta e il loro amore, ma il legame dichiarato indissolubile non ha retto, forse a causa dell'esuberanza della showgirl, sempre pronta a protestare a suon di strip.



E i due, dopo una cena a dir poco imbarazzante, dove la Tommasi mostra anche una sua foto in topless a letto scattata con il suo cellulare, si dicono addio diffondendo un comunicato: "Fermi restando i rapporti affettuosissimi, di reciproca stima, amicizia e solidarietà, nonché l'intenzione di continuare a collaborare per il futuro nella lotta contro l'illiceità bancaria, abbiamo dovuto purtroppo prendere atto, dopo questi due tuttavia bellissimi mesi trascorsi insieme, che la diversità di carattere non consente la prosecuzione del nostro rapporto come coppia".