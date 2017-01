"Con Filippo mi sento donna, potrei sposarlo"

La Pellegrini e Magnini posano senza veli per "Vanity Fair"

3/4/2012

"Amo il contatto fisico in tutte le sue forme: fare l'amore ma anche toccarsi, annusarsi, tenersi la mano. E Filippo è uguale a me. Se passiamo un minuto senza che uno dei due sfiori l'altro, significa che qualcosa non va". Esordisce così Federica Pellegrini all'intervista con "Vanity Fair" che dedica la copertina del numero in edicola mercoledì alla campionessa olimpica e al suo fidanzato Filippo Magnini, per la prima volta in posa insieme e senza veli.

"Beh, sì, è un momento molto positivo: con Federica va tutto a gonfie vele, e questo ha portato molta serenità alla mia vita nel suo complesso - spiega Magnini -. Tra le altre cose, sono tornato a innamorarmi del nuoto, degli allenamenti, delle gare".



Quindi nessuna distrazione sul lavoro, anzi. E lo stesso vale per Fede che al fianco di Filippo si sente come mai prima d'ora... "Oggi mi sento veramente donna, felice della mia vita e delle mie scelte - dice -. Non mi era mai successo prima che in amore tutto venisse così facile, c'erano sempre patemi, compromessi. Invece con Filippo ci completiamo a vicenda".



I due sono talmente sicuri del loro amore e della loro relazione che non escludono nulla per il futuro. "Federica è la donna della mia vita" assicura lui mentre lei si dice "sicurissima". "Se sono innamorato, i progetti li faccio - afferma Magnini -. E dico anche, da sempre, che voglio diventare padre da giovane. Certo, in un anno olimpico parlare di date non si può, ma la famiglia in prospettiva c'è".



Matrimonio o convivenza? "Matrimonio". E se arrivasse un figlio proprio adesso? "Prendo tutte le precauzioni - dice Fede -. Ma, dovesse capitare, di sicuro non abortirei per un'Olimpiade. E comunque, anche se intendo essere una mamma giovane, forse è ancora un po' presto per pensarci: con Filippo in fondo stiamo insieme da appena un anno, vogliamo goderci questo momento". Ma se lui le chiedesse di sposarlo ora? "Gli risponderei di sì".