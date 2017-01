La settimana delle stelle

Quello che vi siete persi in sette giorni di gossip

3/4/2012

Maddalena si svela senza trucco appena svegliata, Jessica Alba al parco mostra le sue sexy mutandine e la Pellegrini posa senza veli con Magnini per "Vanity". E ancora, la separazione della Tommasi e Marra e la mappa dei vip in vacanza per Pasqua. Ecco cosa vi siete persi in una settimana di gossip...

LUNEDI' 2 APRILE



Cristina e Laura nude su Playboy



Melissa Satta, giĆ da bambina posava da modella



MARTEDI' 3 APRILE



Maddalena appena sveglia e senza trucco



Alba, siparietto hot al parco



La Pellegrini e Magnini posano senza veli per "Vanity Fair"