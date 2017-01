Ilaria struccata è irriconoscibile

La giornalista stanca compra i fiori

3/4/2012

Addio tubino nero per Ilaria D'Amico che pizzicata durante uno shopping floreale mostra un abbigliamento casual-chic in giacca e pantalone pur senza abbandonare un bel tacco alto. La giornalista, che tra un mese esordirà con il suo primo romanzo, esce senza trucco e con un'aria stanca per comprare i fiori. Sorpresa dai paparazzi per strada, con le borse della spesa tra le mani e imbacuccata nello sciarpone pare quasi irriconoscibile.

Qualche anno fa la D'Amico era stata eletta la star meglio vestita della tv, grazie al suo look sempre inappuntabile fatto di tubini al ginocchio, scollature mozzafiato ma mai volgari, tailleur e pantaloni eleganti e raffinati.



E così anche quando esce a fare la spesa Ilaria mantiene una mise sempre all'altezza. Eccola in giacca e pantalone, con un paio di décolleté con zeppa vertiginosa ai piedi e tracolla al braccio mentre si diletta a scegliere il mazzolino di fiori da portare a casa. E compra un bouquet di rose gialle (nel linguaggio dei fiori significa gelosia)...



La giornalista si è dimenticata di mettersi un po' di make up. Struccata e con l'aria esausta pare un'altra e forse per questo si maschera dietro lo sciarpone e i capelli sciolti sulle spalle.