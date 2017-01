Alba, siparietto hot al parco

L'attrice mostra il fondoschiena

3/4/2012

Un eccentrico tatuaggio floreale sull'avanbraccio e un vistoso tattoo a forma di fiocco sul fondoschiena. Ecco Jessica Alba mentre sfoggia la sua pelle marchiata da inchiostri più o meno indelebili. L'attrice si è fatta disegnare sul braccio un fiore per esigenze di copione, ma presto sparirà. Quel che invece resta è il fondoschiena infiocchettato e messo in bella vista da un paio di jeans a vita bassa sotto i quali sbuca il tanga bluette.

Paparazzata al parco con il marito Cash Warren e le figlie Honor e Haven, Jessica attira l'attenzione prima per il suo nuovo e ingombrante tatuaggio sul braccio a forma di rosa, che però è solo temporaneo e dovuto alle riprese di un nuovo film, poi per il suo lato B. L'attrice si piega per sistemare il passeggino della piccolina e i pantaloni color cielo a vita bassa le scoprono il posteriore mettendo in mostra il tatuaggio a forma di fiocco e il tanga.



La Alba al collo porta la sua inseparabile sciarpina. E' un trucco da mamma, dice Jessica. "Indosso sempre delle sciarpe - ha rivelato l'attrice qualche giorno fa a Us weekly - è un accessorio capace di vestire un abito, ma anche perché se la mia bimba ha un inconveniente su ciò che indosso, posso coprirlo. Così evito di andare in giro con una grande macchia sulla camicia". Per la gioia dei suoi ammiratori, quel che non copre la Alba è il suo lato B.