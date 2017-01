Francesca Cipriani, preziosa testimonial

Décolleté in mostra e gioielli ai polsi

3/4/2012

Il motto è "baciati dalla fortuna" e lei è la giunonica Francesca Cipriani, la settima taglia più hot d'Italia, che indossa i colorati gioielli del marchio "Good Luck" di cui è testimonial. In primo piano il suo generoso décolleté, baciato dal... bisturi.

L'ex bionda gieffina e pupa, uscita di scena da un po', torna con questa serie di scatti in cui sfoggia il suo lato più bollente e conturbante. La Cipriani è famosa per la sua taglia maggiorata, una settima di cui è sempre andata fiera. Con il bisturi però la showgirl adesso è in guerra. Di recente l'ex gieffina ha fatto causa ad un chirurgo estetico milanese, da lei accusato di "averle rovinato i glutei".



Francesca si era infatti sottoposta ad un intervento per dare maggiore rotondità al suo lato B ed ottenere il cosiddetto effetto "bum bum brasiliano", come lo stesso dottore lo descrive nel suo sito. Dopo pochi mesi, però, una delle due protesi inserita sarebbe scesa, rendendo asimmetrico il fondoschiena. Stessi problemi con il seno. I continui assestamenti sul lettino del chirurgo, richiesti alla sua settima taglia, la costringono a lunghe convalescenze durante le quali, come dice lei stessa: "non posso permettermi sforzi o look troppo sensuali, come ci si aspetta dal mio personaggio.”



Stop alla chirurgia estetica? Per ora pare di sì, quel che è fatto è fatto però e l'emisfero maschile che fa sogni erotici ricorrenti su di lei, ringrazia il bisturi.