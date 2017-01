Rihanna, una pantera nera

Chioma corvino con rasatura laterale per la popstar

3/4/2012

Nera con rasatura laterale. Ecco la nuova acconciatura che Rihanna sfoggia in Giappone in occasione della promozione del film che la vede al debutto da attrice, Battleship. Dimenticata la chioma bionda con tanto di ricrescita alla moda, opta per un look decisamente più dark, senza perdere di fascino. E su Twitter, riferendosi al suo nuovo stile, scrive: "I'm black bitch".



Se solo i suoi capelli potessero parlare chiederebbero un po' di pace e invece sono costretti a sottomettersi alle capricciose volontà della popstar che passa dal riccio rosso al liscio biondo sfoggiando ogni volta dei tagli differenti. Prima si diverte con il lungo, poi con una sforbiciata sfila in corto per tornare a distanza di qualche giorno al punto di partenza.



E adesso, al lungo ondulato si è aggiunta anche la rasatura laterale. Ma stiamo pur certi che se questo stile non dovesse più piacerle a rimettere immediatamente mani sulla sua testa ci penserà la stylist Ursula Stephen, abituata a seguirla sino in capo al mondo, sotto lauto compenso.