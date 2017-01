Maddalena appena sveglia e senza trucco

La Corvaglia posta un autoscatto su Twitter

3/4/2012

"Chi dice di essere da appena sveglia com'è dopo 1h di trucco: Mente!Non credetele!" E come prova Maddalena Corvaglia posta il suo autoritratto dimostrativo mentre è intenta a scattarsi una foto con il cellulare. Appena sveglia naturalmente. T-shirt e letto sfatto alle spalle. Anche struccata però la bionda ex velina merita i nostri complimenti.

Messa poi a confronto con gli scatti "post ristrutturazione" e make up certo la differenza c'è, ma Maddy è bella anche acqua e sapone, anzi prima ancora dell'acqua e sapone. Ne è passato di tempo da quando nel 1999 sgambettava sul tavolo di Striscia la Notizia in coppia con la collega mora Elisabetta Canalis. La signorina nel frattempo si è sposata, col chitarrista di Vasco Rossi Stef Burns e ha avuto da meno di un anno una bambina. Tornando in piena forma in me che non si dica.



Sul suo profilo Twitter si presenta come motociclista, paracadutista e mamma e posta gli ultimi scatti fatti mentre prova in pista una super moto, vestita da centaura scrivendo a Stef: "Baby è pazzesco l'ABS!Ora andiamo in pista...poi vi racconto!Cmq tranquillo,sono ancora tutta intera!".



Camaleontica ed eclettica Miss Corvaglia però non si perde gli eventi mondani ed eccola infatti al cocktail per “Doppia difesa”, l'associazione fondata da Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno a difesa delle donne. Completo pantalone in seta color grigio perla, pochette in mano e capelli raccolti. Elegante e raffinata e soprattutto... truccata. Ma è proprio vero che il look "appena sveglie" è così impressionante? Guardate le altre star dello showbiz senza trucco e giudicate voi....