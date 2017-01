Bruce Willis papà per la quarta volta

E' anche questa è una femmina...

2/4/2012

E' diventato papà per la quarta volta a 57 anni. Ed è un'altra bambina. Bruce Willis, già padre di tre figlie ormai grandi, Rumer di 23 anni, Scout di 20 e Tallulah di 18, avute dalla sua ex moglie Demi Moore, torna quindi a cambiare pannolini e a preparare biberon. La piccola Mabel Ray è nata in questi giorni a Los Angeles dalla sua seconda moglie Emma Haming, modella di lingerie 33enne, e pesa 4,1 chili. La conferma è arrivata dal portavoce dell'attore a ET Online.

Prima che Emma rimanesse incinta, Bruce non aveva dato importanza alla possibilità di diventare di nuovo padre. "Potrei avere altri mille figli o nessuno, non ha importanza. Emma mi fa stare benissimo". "Sono felice come non sono mai stato - aveva rivelato nel luglio 2010 a Showbizspy - e questo arriva dopo un lungo periodo di solitudine, anche se cercavo di convincermi che mi stavo godendo la vita.



Prima di incontrare Emma ero molto pessimista sulla possibilità di trovare una donna speciale con cui avrei voluto passare la vita. Pensavo che sarebbe stato difficile per qualcuno come me, che è noto, per trovare una donna che non avesse un secondo fine e che volesse stare con me solo per puro e semplice amore".