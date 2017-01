Kim Kardashian: "Il mio matrimonio per fare soldi..."

La star confessa la "montatura"

2/4/2012

Il suo matrimonio con Kris Humphries è durato appena 72 giorni e adesso, dopo chiacchiere, critiche e gossip è proprio Kim Kardashian a confessare quello che (forse) tutto il resto del mondo sapeva già: è stato tutto semplicemente un modo per fare soldi.

"I tabloid", ha spiegato Kim, stando a quanto scrive il sito Thehollywoodgossip.com, "hanno fatto i soldi grazie a tutti i gossip che ci riguardavano e la mia famiglia da tutta questa storia è venuta fuori come la vittima delle circostanze. E non mi piace affatto". Una confessione, quella delle più sexy delle Kardashian, che al naso di molti fan puzza di bruciato nuovamente e che rischia di apparire come l'ennesima mossa commerciale per rilanciare la sua popolarità, che nell'ultimo periodo ha risentito degli strascichi lasciati proprio dal suo matrimonio con Humphries, cestista dell'Nba, dal quale si è separata il primo novembre 2011.



Liquidato l'ormai ex marito con una buonuscita da 20 milioni di dollari, la più celebre delle sorelle prezzemoline ha confessato che non riusciva più "a guardarsi allo specchio" e per 'espiare' la colpa di aver tradito quanti avevano fiducia in lei, i fan soprattutto, ha annunciato che per un anno intero non firmerà contratti pubblicitari ed eviterà di sfilare sui red carpet americani. Secondo quanto scrive il sito Thehollywoodgossip.com, Kim avrebbe confessato di essere davvero stanca della situazione che lei stessa ha contribuito a creare. "Il mio manager", ha detto la star, "chiama i paparazzi ogni volta che sono in bikini e non riesco nemmeno a vestirmi senza che mia mamma mi dica che cosa indossare".



Kim ha deciso così di giocare a carte scoperte e ha confessato tutto quello che i suoi fan avrebbero preferito non sapere. Come mai i giornali di gossip si occupano così tanto di lei e delle sue sorelle? Semplice, sono proprio Kim, Khloe e Kourtney a concordare con i redattori i titoli più scandalosi per le copertine dei tabloid e ad alimentare la spirale di notizie che le riguardano smentendo poi tutto quanto su Twitter o sui loro blog personali. Niente di nuovo, certo, visto che è proprio Kim a spiegare di avere imparato tutto quello che sa sullo show business da un'altra regina del pettegolezzo patinato, nonché sua cara amica, cioè la bionda ereditiera Paris Hilton.