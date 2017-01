Siparietto hot per la Tatangelo

Dopo il seno, Anna ci ricasca con le mutandine

2/4/2012

Siparietto hot per Anna Tatangelo che, dopo aver mostrato accidentalmente il suo incontenibile seno mentre stava ballando, questa volta lascia intravedere le sue mutandine indossate sotto un abito corto tutto fronzoli. Scollatura a cuore sul décolleté e aria sbarazzina. In punta di piedi, la bella Anna mostra le sue sexy doti con innocenza, non solo al suo Gigi D'Alessio.

Dopo il canto, lady Tata ha scoperto di averci preso gusto anche con la danza, così finita una trasmissione ne inizia un'altra, sempre a ritmo di musica. Si muove sinuosa e provocante, ma mai in modo volgare, perché non vuole mettere in imbarazzo suo figlio Andrea. Ma qualcosa, anche questa volta non va per il verso giusto, forse è il meraviglioso corpo della donna che si ribella a tanta "castità".



Una presa da terra, le gambe si muovono e il fotografo coglie l'attimo immortalando delle mutandine color oro, proprio come il vestito. Lei sorride al suo ballerino, ma the show must go on... è la regola!