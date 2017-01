Posa da modella, indovina la star

Già da bambina vestiva alla moda

2/4/2012

“Anche da piccola ero sempre alla moda... ero già una modella, o forse una monella”, cinguetta una giovane showgirl mostrando due immagini di quando era bambina e posava sorridente con l'abitino a fiorellini o con i veli di tulle. Il sorriso è lo stesso che sfoggia oggi, gli occhi ridono ieri come oggi, i capelli sono lunghi e castani, la grinta e il piglio lo abbiamo già visto. Ecco una Melissa Satta in erba sfoggiare già il suo fascino...

Posa ora con un abitino a fiorellini e piedi nudi sul pavimento, sorride e ammicca alla macchina fotografica come un'esperta modella sul set di una pubblicità. Alle orecchie ha dei pendenti a forma di ciliegia, i capelli sono raccolti in una coda di cavallo. E poi ancora ecco la foto con un altro look. La piccola Melissa indossa un abitino stile sposa in tulle bianco e azzurro. La grande Satta ne va fiera e cinguetta ai suoi fan. L'avete riconosciuta?