Alessia Marcuzzi, lo yogurt fa bene alla linea

Su Twitter scatti dalla spiaggia

2/4/2012

Pancia piatta e forma perfetta. Alessia Marcuzzi è decisamente pronta per la prova costume e lo dimostra negli scatti postati sul suo profilo Twitter direttamente dalla spiaggia. Al suo fianco Geppi Cucciari, sua partner un po' meno "piatta" nei nuovi spot Activia.

Le due colleghe ed amiche hanno girato nei giorni scorsi i nuovi sketch per lo spot dello yogurt proprio in riva al mare e Alessia in costume verde appare proprio in splendida forma fisica, impeccabile da esibire, specie se messa a confronto con il "gonfiore" della Cucciari. La risoluzione del problema? La Marcuzzi l'ha già trovata da tempo e lo scrive cinguettando sotto le foto: "Giornata molto actiregularis con Geppi".



Messi a confronto con alcuni scatti di un anno esatto fa, postati sul profilo Facebook e datati fine marzo 2011, i nuovi scatti mostrano la bella conduttrice tornata ad una linea più che perfetta, addolcita dalla gravidanza e dalla maternità. Complimenti Alessia, lo yogurt funziona davvero.