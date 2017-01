Cristina e Laura nude su Playboy

Dalla Casa al bar, fuori tutto

2/4/2012

Prorompenti tanto da sbarcare come mamma le ha fatte sulle pagine patinate. Cristina Del Basso, la ex gieffina maggiorata, e Laura Maggi, la barista hot diventata famosa per la sua accoglienza disinibita nel suo locale di Bagnolo Mella, conquistano Playboy. La rivista, in uscita tra pochi giorni, dedica alle due bellezze una doppia cover ad alto tasso erotico. Cristina acchiappa con il suo florido lato B, Laura posa tutta nuda.

La Del Basso, che nell'ultima edizione del Gf ci ha regalato siparietti bollenti con un balletto in salsa burlesque in cui ha imitato il sex appeal e il fascino di Dita Von Teese e alcune pose erotiche dentro la Casa, tra cui un bagno particolarmente discinto, posa in copertina tenendo il seno esplosivo tra le mani e mettendo in mostra un rotondo lato b incorniciato da una biancheria intima essenziale e “stringata”.



Laura Maggi, la barista del Bresciano che serve nel suo bar con un abbigliamento provocante e modi disinibiti e attraenti, posa per la doppia cover mettendosi in mostra senza nulla addosso se non un paio di décolleté. Per la rivista maschile si tratta della “barista più seducente al mondo” e in questi scatti dimostra di essere anche la più scandalosa.