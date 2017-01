Vittoria, un "maschiaccio" al mare

In spiaggia si spoglia al primo sole

2/4/2012

Primo sole per Vittoria Belvedere che dalla capitale si sposta verso la vicina spiaggia di Maccarese per godersi una giornata al mare con la famiglia. Pantaloni e costume militare, scarpe da tennis e coppola in testa. Inconfondibile look da maschiaccio per l'attrice. Fisico magrissimo e sigaretta in bocca. Dov'è finita la femminilità di un tempo?



Da anni sfoggia un taglio di capelli cortissimo che incornicia il suo dolce viso. Il fisico è quello di una ragazzina, magro e tonico, nonostante le tre gravidanze. L'unica cosa che lascia un po' a desiderare è il look androgino che ha deciso di adottare dopo la trasmissione Ballando con le stelle, lo scorso anno. In quell'occasione si fece notare anche come ballerina. Agile e atletica, tra lustrini e paillettes, si classificò terza. Poi, finita quell'esperienza abbandonò gli abiti da Cenerentola per jeans e stivali. Anche la salopette è nell'armadio della Belvedere, come i pantaloni militari che sfoggia sul bagnasciuga abbinati al costume, mimetico pure quello.



Sicuramente in questi panni si sente comoda e a suo agio, anche perché, lontana dal set, deve calarsi nelle vesti di madre a tempo pieno. In compagnia dei suoi figli (uno dei quali è vestito come lei), si diverte nella sabbia, prende un po' di sole e si lascia coccolare. Poi si infila un top verde fluorescente e si prepara per andare via.