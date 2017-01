La Berry scopre le sue smagliature

Halle, fisico asciutto, ma imperfetto

30/3/2012

Mentre alza il braccio si solleva anche la maglietta ed ecco che compaiono delle vistose smagliature sul fianco di Halle Berry. Qualche mese fa era già stata immortalata al mare mentre in costume aveva lasciato intravedere un lato b "attaccato" dalla cellulite. Senza dubbio resta una delle donne più belle mondo, ma anche lei deve fare i conti con i classici inestetismi che tanto affliggono il gentil sesso.

foto Olycom

In Die Another Day, nella saga di James Bond, dieci anni fa, mostrava un fisico da top model mentre, uscendo dall'acqua, riviveva la stessa scena girata anni prima da Ursula Andress. Halle era stupenda. In Catwoman, due anni dopo, indossava una tutina nera aderentissima che solleticava l'immaginario erotico di molti uomini, e ora, a distanza di tempo e una gravidanza, non ha perso il suo fascino, ma sicuramente un po' di tonicità.



Il viso resta incantevole, nonostante lo stress di una separazione con lotta per l'affidamento della piccola Nahla, e anche il fisico è asciutto. Ma i cedimenti sono un problema che prima o poi tutte devono affrontare. Ed è arrivato il momento anche per Halle. Capita, l'importante è farsene una ragione.