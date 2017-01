Hunziker, effusioni al ristorante

Con Tomaso baci, abbracci e carezze

30/3/2012

Giovani, innamorati e felici. Ecco Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi durante una serata in compagnia a Milano. I due si toccano e si accarezzano, si lanciano sguardi d'intesa, e poi non resistono alla tentazione e cominciano a baciarsi all'interno di un locale. Labbra contro labbra la bionda showgirl non si trattiene e si avvinghia al suo fidanzato che non ha occhi se non per lei. Poi via di corsa nella notte.

foto Olycom

Michelle e Tomaso si trovano con la sorella di lui Gaia e un amico, bevono qualcosa insieme, chiacchierano, ridono, scherzano. Ma tra la Hunziker e Trussardi la passione cresce con il passare delle ore e dagli abbracci e dalle carezze si passa in fretta ai baci. Non si nascondono e si lasciano andare ai sentimenti anche in pubblico. Un bacio ardente, le mani che si stringono l'uno all'altra, gli abbracci. Michelle tocca la fronte del fidanzato con tenerezza, lui si lascia accarezzare compiaciuto. Quando la passione รจ alle stelle, la coppia lascia il ristorante e si rintana a casa.