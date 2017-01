Look dimesso per la Anderson

Pamela, una "coniglietta" invecchiata

30/3/2012

E' vero, la vita delle star non è fatta di red carpet, ma questo non è un buon motivo per andare in giro con un look tanto dimesso. Negli anni Novanta Pamela Anderson, strizzata in quel costumino rosso da bagnina, era un'icona sexy, ora, pizzicata per le strade di Brentwood con una chioma crespa davanti al viso e nemmeno un filo di trucco, fa quasi paura.

foto LaPresse

Ha basato la carriera più sul suo fisico da "coniglietta" (di Playboy) che sulle doti recitative. Il seno bombastico "costruito" su un corpo esile è stato la sua fortuna, ma a giudicare da come è uscita da casa sembra che per la Anderson (45 anni a luglio) non sia così fondamentale dovere apparire sempre giovane e perfetta.



Certo è che poco le donano i capelli con due differenti tonalità di biondo, male spazzolati e anche un po' secchi. Anche il viso al naturale mette in evidenza l'età che avanza. Quando il trucco fa miracoli!

Per fortuna almeno il corpo regge bene...