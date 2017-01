Nina Senicar in bikini è bollente

La modella serba posa per la sua collezione estate

30/3/2012

Mini, essenziali e incredibilmente sexy. Da indossare rigorosamente su curve conturbanti e lato B scultorei. Come i suoi. Nina Senicar presenta la collezione Beachwear per il 2012 disegnata da lei e la indossa, posando ammiccante e sensuale nel video del backstage. L'ex naufraga fa perdere la bussola a chiunque la guardi.

foto Da video

Bikini coloratissimi e dal fascino selvaggio, come quello che emana la bella modella e showgirl serba, che è ormai una stilista di successo. I capelli lunghi e spettinati, un corpo dalle curve mozzafiato e un lato B, che corrisponde ai canoni della perfezione assoluta.



Non a caso il suo splendido fondoschiena campeggia da qualche anno sui cartelloni pubblicitari del noto marchio d'intimo Roberta, che proprio sul lato B ha costruito le sue campagne. Nina lo sfoggia con orgoglio e sa di essere la testimonial ideale, in intimo, senza veli e in bikini, specie se è lei a disegnarli.