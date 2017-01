La Tavassi mostra gli slip bianchi

Arianna David non indossa il reggiseno

30/3/2012

Solari, giunoniche, seno prorompente e curve da sballo. Basta un'apparizione e scappa lo scandalo. Guendalina Tavassi ha terminato la sua esperienza da naufraga, ma la sua uscita di scena è stata come da copione con gli slip bianchi in mostra (prima di lei li avevano già mostrati Flavia Vento, Valeria Marini, Arianna David). Arianna David, invece, controbatte con un look in nero, sotto il quale si intravedono i capezzoli al vento.

Le primedonne dell'Isola dei famosi continuano a dare spettacolo anche se fuori dal reality. Lontane dalla spiaggia, regalano siparietti bollenti ai tanti ammiratori, ora mostrando le mutande ora lasciando sfuggire capezzoli e reggiseni. Questa volta è toccato a Guendalina mettere in atto lo show. La ex gieffina dalle forme morbide, ridisegnate da settimane di dieta forzata, si è presentata in diretta con un lungo abito bianco e nero dallo spacco vertiginoso. Per scendere la scala la Tavassi ha alzato un po' troppo il vestito lasciando vedere gli slip bianchi.



Niente scalinata, ma siparietto bollente anche per Arianna David che dopo aver mostrato un décolleté rifatto (sette volte!) e birichino, ora lascia liberi i capezzoli di volteggiare sotto il vestito leggero.