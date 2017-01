Silicon Italy, ecco le fans del seno rifatto

Dalla Chiatti alla Balti, più grande è più bello

30/3/2012

Il silicone compie 50 anni. Mezzo secolo di seni rifatti e misure extra large. Il primo intervento nella primavera del 1962 in Texas su una trentenne Timmie Jean Lindsay, che passò dalla coppa B a quella C. Da allora "rifarsi le tette" è diventata l'ossessione delle donne di tutto il mondo. E nella Silicon Italy le fanatiche del décolleté rimaneggiato sono un folto esercito: dalla Chiatti alla Balti ecco le rifatte nostrane.

foto Olycom

Se l'America resta la patria per eccellenza delle siliconate guidate da star come Pamela Anderson o Tila Tequila, Katie Price o Victoria Silvstedt, in Italia le seguaci del silicone non perdono tempo e stanno al passo. "Mi sono tolta lo sfizio di una taglia in più di seno", ha confessato di recente Bianca Balti (27 anni), modella lodigiana tra le più gettonate su passerelle e campagne, che è passata da una prima scarsa a una seconda piena. Rifatto ma non esplosivo è anche il seno di Cristina Chiabotto, che ha scelto il bisturi ma solo per aumentare fino ad una terza scarsa il suo lato A.



Scelgono invece l'abbondanza e l'extra large bombe sexy come Francesca Cipriani che è già arrivata alla settima. Standing ovation anche per il burroso décolleté di Cristina Del Basso e per quelli "gonfiati" di Raffaella Fico e Barbara Guerra, che nell’ottobre del 2006, posando per il calendario di Max confessò: “Il seno? L’ho rifatto. Io sono un prodotto da vendere nel mercato dello showbusiness“. Ed è proprio nello showbiz che le star cercano di vendersi al meglio. Se il prezzo da pagare è un ritocco al silicone, quasi tutte sono disposte all'investimento. Persino Belen, che con le sue curve scultoree naturali ne avrebbe potuto fare a meno un passaggio dal chirurgo lo ha fatto. Quello di fiducia però in Argentina, dove poi, seguendo le orme della sorella, è andata anche Cecilia. E la lista di "quelle che lo vogliono più grande" continua con Veronica Maya, che ha fatto outing poco tempo fa confessando di esserselo rifatto ben due volte, dopo che una delle protesi aveva ceduto. E ancora Vanessa Ravizza, Nancy Brilli, Elisabetta Gregoraci, Carmen Di Pietro, Claudia Galanti...

Silicon Italy alla riscossa.