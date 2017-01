Raffaella Fico: "Pronta a sposare Mario"

Su Sportweek la coppia si svela

29/3/2012

"Mario e' l'uomo che amo. Siamo impegnati e molto giovani. Ma se mi chiedesse di sposarlo accetterei. Io, come lui, sogno una famiglia". A sorpresa, su Sportweek Raffaella Fico fa dietrofront e confessa di essere pronta al grande passo con Balotelli. Solo pochi giorni fa la showgirl aveva frenato gli entusiasmi del calciatore che si era detto pronto all'altare...

foto Ufficio stampa

Dopo l'ennesima bravata, una notte in uno strip club e la solita multa salata infatti, a inizio marzo, SuperMario aveva raccolto l'invito di Mancini a mettere la testa a posto e aveva confessato di essere disposto a sposare Raffaella Fico, con cui è insieme ormai da qualche mese. “Per me non è presto. Quando trovi la persona giusta, può essere l'ora. Raffaella è la cosa più bella che mi sia capitata. Mi dà serenità, è comprensiva quando ne combino qualcuna. Non voglio dire che la tradisco e mi perdona. Dico in generale, sa capirmi”. Così si era espresso Balotelli.



La Fico aveva però frenato e a Rtl 102.5 aveva ribattuto: “E' presto per sposarsi, siamo ancora molto giovani. E' giusto che uno si realizzi nel proprio lavoro, e poi, successivamente, perché no...”. Per poi però smorzare i toni in un'altra intervista radiofonica: "La proposta non mi è ancora arrivata ma se Mario dovesse chiedermi di sposarlo la risposta sarebbe sì, perché è l'uomo che amo". Adesso la conferma a Sportweek. Dove racconta il primo incontro: "E' stato al Lotus a Milano. Era la prima volta in discoteca. Non amo andarci. Non gli diedi il numero ma se lo procurò", mentre "il primo appuntamento fu in Corso Como con Pasquale Arria, il mio agente, e tutti i suoi amici. Mario mi faceva ridere".



E' rimasta colpita prima di tutto dall'aspetto fisico: "Esteticamente è proprio bello. All'inizio ti colpisce quello, e per quanto riguarda la testa io non sono mai stata prevenuta". A proposito dell'ex fidanzato Cristiano Ronaldo afferma: "Accadde tutto per caso. Ma non voglio più parlarne. E' un capitolo che ho aperto e chiuso molto in fretta. Mario è un miliardo di volte più bello di Ronaldo". Della sua quotidianità con Balotelli dice: "Andiamo in posti semplici. Adoriamo Mc Donald's. Lui è come me, e non mi deve stupire con effetti speciali. Parliamo di tante cose, ci confrontiamo su tutto. E lui mi ascolta. Io lo capisco sempre, so che le cose non le fa con cattiveria".



Mario Balotelli ha voluto lasciare tutto lo spazio a Raffaella: "Non chiedetemi un'intervista, non parlo. Lei passerebbe in secondo piano e non voglio che sia così perché oggi io sono qui per lei".