Morgan e Jessica innamorati e... pazzi

"Per me lei è stata un'apparizione"

29/3/2012

Morgan è innamorato di lei e lei, Jessica Mazzoli, è "pazza" di lui. "Per me è stata un'apparizione", spiega l'ex giudice di X Factor in un'intervista a Chi, "Prima è arrivato il suo volto pallido, poi lei". Che ha ben 19 anni di meno e lo considera un mito con il quale "fare musica è meglio di una scopata".

foto Chi

Senza peli sulla lingua Morgan e Jessica parlano della loro love story nata negli studi di X Factor e posano per l'obiettivo di Fabrizio Cestari in un servizio alla Bonnie e Clyde, lei super sexy in tacchi vertiginosi e mini abito stretch, lui elegante e dandy come sempre, prima in un completo a righe, poi in giacca scura e cappello con piuma. "Ho aspettato che finisse la gara per chiederle la mano", racconta Morgan. Jessica non gli ha però permesso di baciarla subito. "Sono una ragazza all'antica io", dice l'ex concorrente del reality e "non sono fidanzata con Morgan per fare carriera.



Tutt'altro, se lui fosse stato, che ne so, un cameraman, beh allora ci avrei fato l'amore prima...". poi però la passione è scoppiata e adesso i due sono inseparabili. "Io e Jessica facciamo musica e cantiamo insieme... e alla fine lei mi dice che questo è meglio di una scopata!" Lei però più che ai discorsi "aulici" su Platone che lui le propina di tanto in tanto preferisce approfondire le ragioni per cui ha lasciato le sue ex, tipo la Corvaglia. Do fidanzate sedotte e abbandonate alle spalle in effetti il cantautore ne ha un bel po', anche se ora giura che con il tempo è diventato più fedele. Sarà proprio il tempo a dargli torto o ragione. Vediamo quanto dura con questa "bambola horror", come l'ha chiamata lui stesso.