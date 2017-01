Le veline in "difesa" di Michelle

Dalla Nargi alla Palmas al party della Hunziker

29/3/2012

Veline giù dal bancone per una serata all'insegna delle donne e della loro difesa. Al cocktail per “Doppia difesa” l'associazione fondata da Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno c'erano anche le veline in carica Costanza Caracciolo e Federica Nargi, e due ex indimenticabili come Maddalena Corvaglia e Giorgia Palmas. Scarpe décolleté quasi uguali per tutte, abiti da sera eleganti e seriosi, pochette tra le mani e trucco esplosivo.

foto Olycom

Federica e Costanza abbandonano jeans e leggings di tutti i giorni, svestono gli abiti degli stacchetti scosciati e spiritosi, e si infilano in abiti elegantissimi. La bionda in tailleur nero con camicia di seta con fiocco e borsettina rossa tra le mani, la mora con un tubino nero corto sopra il ginocchio e la pochette nera. Tacchi alti e rossetto rosso brillante per entrambe.



Al cocktail erano presenti anche due ex veline, come Maddalena Corvaglia e Giorgia Palmas. La bionda in completo pantalone in seta color grigio perla, pochette in mano e capelli raccolti. Più sbarazzina la mora Giorgia che ha sfoggiato un abitino sulle tonalità del rosso, cortissimo e dalla scollatura hot che strizzava il seno. Anche per lei le décolleté d'ordinanza, nere e aperte sul davanti.



In posa per la foto di rito ecco comparire Michelle Hunziker con un tubino corto in pelle nera e ai piedi le immancabili peep toe. Alla serata hanno partecipato tanti vip, tra cui Annalisa Minetti, AnaLaura Ribas e una irriconoscibile Malika Ayane: guardala!