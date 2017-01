Federica, rotolini di sex appeal

La Pellegrini posa per Yamamay

29/3/2012

Quando non sta in vasca le piace posare, "fare la modella". E ci riesce benissimo Federica Pellegrini, nuova testimonial in lingerie per Yamamay. La campionessa più amata d'Italia si mette "a nudo" in intimo casual e sfoggia il suo corpo quasi perfetto e qualche... rotolino inedito.

foto Yamamay

Scatti in bianco e nero in cui la ragazza d'oro posa in body bianco e in reggiseno e slip. Fresca, disinvolta e disinibita. Le forme un po' più arrotondate del solito specie nel punto vita, non proprio piatto, dove fanno capolinea due curve inedite. Forse la bella love story con Magnini e la sua nuova vita di coppia hanno influito sul suo fisico e le hanno regalato qualche chilo di serenità in più. Prontamente da eliminare, almeno in vista delle prossime Olimpiadi.

Lì Fede dovrà presentarsi in forma perfetta. Come una modella.



"Vorrei il fisico di una modella. Dopo l’Olimpiade di Londra 2012 forse, farò qualcosa nella moda", aveva detto in un'intervista a Vanity Fair, dove aveva confessato il suo desiderio: finito di gareggiare vorrebbe sfilare. Per ora nuota e nei ritagli di tempo si mette alla prova tra ammiccamenti e pose sensuali. E magari una piccola dieta.