Balivo, a spasso con pancione e senza trucco

Caterina non vuole conoscere il sesso del nascituro

29/3/2012

E' entrata da poco nel settimo mese di gravidanza e Caterina Balivo si gode la sua maternità a spasso per le vie di una Milano che profuma di primavera. Cappottino premaman blu e Borsalino in testa cammina toccandosi teneramente il pancione. Sul viso, apparso un po' stanco, nessuna traccia di trucco. Non conosce ancora il sesso del nascituro, ma ha già qualche idea sui nomi...

Mancano circa due mesetti al lieto evento e la presentatrice dice di aver preso circa sette chili. Su Twitter, una ventina di giorni fa scriveva: "Sono intatta! Solo pancia e tette molto gonfie". Quindi nessun impedimento per uscire di casa e farsi quattro passi a piedi. Prima risponde al telefono, come mostrano le immagini di Nuovo, poi si sofferma interessata davanti a una gioielleria.



Il compagno, Giudo Maria Brera conosce il sesso del bambino, ma ha promesso di non rovinare l'effetto sorpresa a Caterina che, da grande tifosa della squadra di calcio del Napoli, scherzando sul social network, dice di avere già in mente i nomi: "Se è maschio lo chiamo Cavani proprio e non dite che è il cognome... Lo so! Se è femmina Aurelia come De Laurentis".



Innamorata della sua professione, la presentatrice annuncia di essere pronta a tornare al lavoro a settembre se ci sarà un bel progetto per lei affermando che le mamme danno la vita ai figli, ma i figli non devono togliere la vita alle mamme.