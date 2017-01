Melita, prova bikini su Twitter

La Toniolo posta le foto dello shooting

29/3/2012

Nessuna paura della prova costume. Melita Toniolo è in formissima e posa in bikini mozzafiato per il catalogo della marca di lingerie e underwear di cui è testimonial e cinguetta su Twitter mostrando le sue curve. Da sola o tra le braccia degli amici mentre sfoggia un seno esplosivo e un lato B scultoreo, Melita manda baci e lancia sguardi accattivanti e seducenti. Per la ex Diavolita l'estate è alle porte e la spiaggia l'attende...

foto Twitter

La primavera ha risvegliato la voglia d'estate in molte vip che si rincorrono sui social network postando le loro immagini in costume da bagno. Le più recenti sono quelle di Melita che durante un servizio fotografico scatta foto e le invia direttamente in Rete per mostrare in tempo reale ai suoi followers la sua sensualità. Seno prorompente e fondoschiena tonico balzano all'occhio negli scatti amatoriali sì, ma che mostrano bene quanto la ex gieffina superi la prova costume. Durante lo shooting fotografico di Fruscio per l'estate, la Toniolo veste con grazia e in modo impeccabile due pezzi colorati e sexy. Ora non resta che scoprire dove andrà in vacanza per ammirare dal vivo tanta bellezza.