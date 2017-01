Santanchè-Sallusti, bacio al parco

A" testimoniare" la nipote di Daniela

28/3/2012

Lui galante, sembra le stia facendo una dichiarazione d'amore, lei lo guarda con tenerezza e gli mette una mano sulla spalla. Poi il bacio. Il primo in pubblico. Alessandro Sallusti e Daniela Santanchè sono tutt'altro che in crisi e per ufficializzare la loro relazione hanno scelto i giardini pubblici di Milano.

foto Chi

Con loro anche una testimone, la nipote dell'ex sottosegretario alla Presidenza, Silvia, compagna di palestra preferita dalla Santanchè. I tre siedono su una panchina nei giardini di via Palestro e sembrano sereni e innamorati, come mostrano gli scatti di Chi.



Il direttore del "Giornale" infatti si sarebbe separato proprio in questi giorni dalla seconda moglie Elisabetta Broli, sdoganando definitivamente la sua relazione con la Santanchè. Tra alti e bassi, rotture e incontri clandestini, battute al vetriolo e foto galeotte la love story fra i due quindi sembra essere adesso più solida che mai. E il bacio pubblico con tanto di testimone lo conferma.