Irina Shayk, testimonial conturbante

Per XTI posa (quasi) senza veli

28/3/2012

Dovrebbe pubblicizzare la nuova collezione di calzature XTI, ma di fronte a tanta grazia l'occhio difficilmente si sofferma sulle scarpe. Irina Shayk, con due infradito che coprono il suo seno nudo, è una testimonial sexy e conturbante. Capelli sciolti e sguardo intenso aumentano il suo appeal. Anche vestita di azzurro e trasparenze, sul red carpet, non perde di fascino.

foto Olycom

Lavorare con la propria immagine è il suo mestiere e Irina sa esattamente come giocarsi le armi della seduzione anche per una campagna pubblicitaria di scarpe. In topless, (purtroppo per molti) ben nascosto, in canottiera slacciata, mentre lascia intravedere le curve del suo seno, e in pantaloncini, mostra la sua naturale bellezza al limite della perfezione.



In miniabito turchese, strizzatissimo e con qualche trasparenza, indossato a New York in occasione del "Jeffrey Fashion Cares Fundraiser" emana una carica erotica capace di far capitolare qualsiasi uomo ai suoi piedi. E invece di fortunato ce n'è uno e si chiama Cristiano Ronaldo.