Sara Tommasi super sexy al lavoro

Abito inguinale e calze storte

28/3/2012

Giornata densa di impegni per la bella Sara Tommasi, che accompagnata da Alfonso Luigi Marra, sbriga "faccende" di lavoro in centro a Milano. Il look è inequivocabilmente super sexy. Sara non rinuncia all'abitino inguinale e ai tacchi altissimi, ma ha messo i collant in maniera poco attenta, la riga dietro, su una gamba, non va dritta...

foto Olycom

Le "faccende" di lavoro di Marra e della Tommasi riguardano, in questo caso, anche Fabrizio Corona. Pare che l'ex paparazzo si sia offerto per curare l'immagine dell'avvocato napoletano e della sua musa impegnati sul fronte della guerra al signoraggio bancario.



Proprio da questo nascente rapporto di lavoro sarebbe anche scaturita la lite tra Corona e Belen di cui si vocifera da giorni e sulla quale però nessuno degli interessati si è pronunciato. La Tommasi avrebbe infatti, stando ai gossip, mandato sms bollenti a Corona, prima e dopo la visita a casa sua.



Belen ne avrebbe visti alcuni e avrebbe reagito abbastanza bruscamente. Poi sarebbe volata via per l'Argentina lasciando il "povero" Fabrizio, senza passaporto, a Milano.



Gli sviluppi della faccenda restano per ora un po' nebulosi. Intanto Corona colleziona "condanne", sentimentali e giudiziarie. E la Tommasi va a casa sua... a lavorare. Se Belen viene a saperlo la patata diventa davvero bollente!