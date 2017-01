Anello al dito per Carlo Conti

Conclusa la storia con la Morise, entro l'estate sposa la sua ex Francesca

28/3/2012

Per anni Carlo Conti è stato refrattario al matrimonio, e ora, spente 52 candeline, ha deciso di mettere la testa a posto sposando la sua ex, Francesca, come annuncia Diva e Donna. I due si sono riavvicinati lo scorso inverno, a distanza di qualche mese dalla fine della storia del presentatore con la sua valletta Roberta Morise durata due anni. Le nozze si dovrebbero celebrare entro la fine dell'estate, con una cerimonia intima, magari a Firenze.

foto Diva e Donna

Lo scapolo d'oro della tv italiana ha ceduto e presto salirà anche lui sull'altare per il fatidico "sì". Fino a qualche tempo fa assicurava che non avrebbe mai compiuto un passo così "definitivo", anche quando la sua relazione con la bellissima Roberta procedeva a gonfie vele. E invece ecco puntuale un'inversione di marcia. Sicuramente un boccone amaro da digerire per la bella Morise.



Ma Conti, riaccesa la passione con Francesca, costumista RAI, con cui ha trascorso una romantica vacanza invernale alle Maldive, fa proprio sul serio. La coppia è stata infatti pizzicata mentre si sta facendo un giro in un negozio di bomboniere a Firenze.



Forse "merito" dell'età o dei gioiosi racconti dell'amico Leonardo Pieraccioni, felicemente accasato con Laura Torrisi e padre di Martina, ma dobbiamo ammettere che una notizia simile ci ha piacevolmente spiazzati.