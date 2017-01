Caduta di stile per la nuova fiamma di Lapo

Isabelle Bscher, gratta e sosta

28/3/2012

T-shirt extra large, pantaloni-pigiama da chi si è appena svegliata e espadrillas, come mostrano gli scatti di Chi. La biondina che, con modi poco raffinati, "gratta e sosta" davanti ad un'edicola di Malibu, accanto a Lapo Elkann, è Isabelle Bscher, nuova fiamma del rampollo di casa Fiat. Sarà anche una gallerista di St. Moritz, ma lo stile è in caduta libera.

foto Chi

Non è da meno il Lapo "maledetto", anche lui in maglietta e costume da bagno bermuda, scalzo e arruffato. E' probabile che la notte sia stata piuttosto movimentata per ambedue e che siano divertiti parecchio.



Le loro facce e il loro look "informale" parlano da soli. Sembra che a colpire l'imprenditore sarebbe stato il fascino naturale di Isabelle, conosciuta proprio ad una mostra, sorriso genuino, aria elegante e raffinata... Di tutto ciò nella biondina che lo accompagna non c'è traccia. Ma lo sappiamo l'amore è cieco e in vacanza ci si può anche lasciare andare.