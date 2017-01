Francesca De André fa outing

La nipote di Fabrizio ha una relazione con Chiara Giorgianni

27/3/2012

"Siamo migliori amiche, che hanno però anche rapporti fisici", Francesca De André, nipote del celebre Fabrizio e ex naufraga e Chiara Giorgianni, ex gieffina, fanno outing su Vanity Fair e rivelano la loro relazione, "unica", ambigua, ma non lesbo. O forse sì.

foto Vanity Fair

"Non siamo una coppia perché non siamo lesbiche", dice Chiara, ma Francesca puntualizza: "Io credo invece che siamo una coppia". Quel che è certo è che tra loro una storia c'è, eccome. Si sono conosciute durante una serata e poi si sono riviste e... "Lì è successo, siamo state insieme" spiega Francesca. Per ora però ambedue continuano a frequentare i rispettivi uomini. "Il mio sa che siamo amiche speciali", racconta Chiara, che aggiunge: "Di solito gli uomini non sono gelosi di due donne. La vedono più come una forma perversa che trovano eccitante..." Ma Francesca ci tiene a sottolineare che tra loro non c'è nulla di perverso: "Tra noi c'è amore". Un amore particolare, per ora non del tutto definito... "Se tra noi però dovesse continuare allontaneremo gli uomini", ribadisce Chiara.



Del giudizio altrui non sembrano turbate. Francesca del resto a trasgredire è abituata e sa di essere considerata una ribelle: "Mio nonno mi avrebbe amata" dice la piccola De André, che invece sa di non poter contare sull'appoggio della madre Carmen e soprattutto di Dori Ghezzi: "Trovo ipocrita che una famiglia che ha avuto un uomo dalla mentalità apertissima come il nonne che ha cantato Bocca di rosa, mi critichi per tutto ciò che faccio". Lei però è abituata a fare di testa sua. In questo caso poi c'è anche di mezzo il cuore, a cui nessun può comandare.