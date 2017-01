Doutzen Kroes, una top sempre perfetta

11:42 - Sono sempre in copertina gli "angeli" di Victoria's Secret. In un modo o in un altro. E se non è una cover sono scatti rubati della loro vita privata, e comunque da prima pagina. Come questi della bionda Doutzen Kroes in spiaggia a Miami con figlio e marito. Forme perfette e curve da top model. La classe si vede e non solo in passerella.

Doutzen ha solo 27 anni ma è già la quattordicesima modella più pagata del mondo. E si capisce perché. In bikini, mentre gioca con il figlio di appena un anno Phyllon e si rilassa con il marito Sunnery James, la modella di origini olandesi, sfoggia curve davvero perfette che non sfuggono agli altri bagnanti ma soprattutto ai fotografi.



Curve e forme che la top "coltiva" e mantiene così scultoree e perfette grazie ad un lavoro quotidiano e ad una rigida disciplina: dormire tanto, fare molto sport, niente dolci e moderazione in ogni occasione. La Kroes stessa ha ammesso che questo comporta spesso dei sacrifici. Ma lei ama il suo lavoro ed è pronta a tutto. In fondo, come dice il noto proverbio: chi bella vuol apparire un po' deve soffrire. E se le sofferenze sono queste, si possono ben sopportare! Il risultato è eccellente.