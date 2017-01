Victoria Beckham ha "perso" i capelli

E David guarda il sedere di una cheerleader alla partita dei Los Angeles Lakers

27/3/2012

Victoria Beckham non solo detta le tendenze nel campo della moda, ma anche per quanto riguarda l'acconciatura. Ha osato il caschetto, il cortissimo e il lungo. Sempre con successo. In questi giorni su Twitter posta un'immagine in cui si vedono dei capelli a terra vicino a una scopa. Saranno i suoi? Intanto, mentre la moglie pensa a rifarsi il look, suo marito David si fa pizzicare con gli occhi fissi sul sedere di una cheerleader ad una partita di basket.

foto Twitter



Icona di stile da tempo, Victoria ha sicuramente solleticato la curiosità di tutte le fan. Ma non è finita qui: in una foto ancora più recente, copre accuratamente il suo capo con un cuore gigante viola. Quanto mistero signora Beckham! Bisogna solo capire se quei capelli sul pavimento siano davvero i suoi o si sia divertita a giocare uno scherzetto ai suoi followers.



E mentre la Posh Spice trascorre il suo tempo sui social network, David si gode una partita a bordo campo dei Los Angeles Lakers. Allo stacchetto delle cheerleader, il bel calciatore non riesce a non guardare il sedere di una ballerina che si agita davanti a lui. Perché rinunciare a una tentazione simile... a portata di occhio!