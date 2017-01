Dalla Palmas a Muniz vip al parco

Mamme e papà dello showbiz all'aria aperta

27/3/2012

Dalla Marcuzzi alla Belvedere, passando per Luisa Ranieri e Giorgia Palmas, è primavera e i parchi milanesi e romani si sono riempiti di vip e dei loro piccoli. In bici o per un pic-nic mamme e papà dello showbiz made in Italy sono usciti allo scoperto.

foto Olycom

Alessia Marcuzzi è stata paparazzata prima a Roma, mentre si diverte con la piccola Mia, Tommaso e Francesco Facchinetti, poi a Milano, con i due figli, ma in compagnia nientemeno che di Simone Inzaghi, il suo ex e padre di Tommaso. Sempre nella Capitale ecco "apparire" anche Vittoria Belvedere, con il figlio Niccolò e Luisa Ranieri (compagna di Luca Zingaretti) assieme ad Emma per un pic-nic sull'erba.



Tornando al verde milanese invece passeggiata di primavera per Karina Cascella e la piccola Ginevra e giro in bicicletta per Paolo Kessisoglu, la moglie Sabina Donadei e la figlia. Giochi e tenerezze sull'erba anche per Sergio Muniz, la moglie Beatrice Bernardin e la figlia di lei e giro al parco giochi per Giorgia Palmas e la sua bambina. Dulcis in fundo strip mozzafiato della bella ex Pupa Rosy Dilettuso, che resta in topless riscaldando la già tiepida giornata di primavera.