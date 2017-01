Rusic, una sirena a Miami

In bikini rosso "infuoca" la spiaggia

27/3/2012

Come una sirena, Rita Rusic esce dalle acque di Miami in compagnia del suo aitante toyboy. Con un micro costume rosso, che esalta le sue splendide forme, si dirige verso la sdraio mentre i fotografi immortalano la sua bellezza e i passanti si soffermano a guardare il suo sensuale lato B. A maggio compirà 52 anni, difficile da credere, vero?

foto Olycom

L'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, ormai di casa in Florida, non perde occasione per regalarsi un tuffo in acqua e una bella tintarella. Le abbiamo visto indossare costumi di tutti i modelli e colori, capaci di evidenziare ancora di più le sue curve, ma questo rosso... accende la passione!

Mutandine con laccetti laterali e reggiseno a triangolo, alla sua età, in poche riescono a sfoggiarlo con tanta grazia. Anche il sedere, appena coperto, è in gran forma. Collana lunga, anello vistoso, orologio al polso e occhiali da sole: in spiaggia la Rusic non dimentica i dettagli. A differenza di quando porta a spasso il suo cagnolino lasciando a casa il reggiseno!