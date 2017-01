I jeans che "acchiappano" le vip

Melissa e i "modelli" giusti

27/3/2012

“Elena Santarelli che ne dici?” cinguetta Melissa Satta postando la foto del suo fondoschiena in jeans. Dopo aver annunciato su Twitter un pomeriggio di shopping e aver dato appuntamento “pubblico” nella boutique del centro in cui doveva andare ad acquistare i suoi pantaloni nuovi, la ex velina posa soddisfatta. Già perché con i jeans ciò che conta è il didietro e il fascino delle curve rivestite di jeans è fondamentale nella seduzione.

foto Olycom

Ci sono quelli tagliati per modellare i glutei, quelli che alzano il sedere senza appiattirlo, quelli che rimpolpano i lati B più scarni, quelli che arrotondano e quelli dall'effetto slim. Per ogni didietro c'è il capo giusto e le belle dello showbiz sono sempre a caccia del modello ideale che faccia apparire il loro fondoschiena più sexy. L'obiettivo dei fotografi e l'occhio degli ammiratori alla fine finisce sempre lì, sul lato posteriore.



Qualcuna come Belen Rodriguez è fortunata da avere curve tanto perfette da potersi permettere qualunque taglio. Anche avvolta in un cinquetasche informe sarebbe in grado di far emergere il suo lato B. Qualche altra, come la kardashian, che di curve ne ha in abbondanza, sceglie jeans che ne accentuano ancora di più l'effetto tutto tondo.



Meglio il didietro di Martina Colombari o quello di Nicole Minetti? Tra Aida Yespica, Elisabetta Gregoraci, Pippa Middelton o Rihanna chi si aggiudica il più bel posteriore in jeans? Non è facile nemmeno scegliere tra Kate Moss e Melissa Satta o Cecilia Rodriguez e molte altre belle. Guardate la gallery e scegliete il modello o la modella che fa per voi...