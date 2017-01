La Marcuzzi rivede Simone Inzaghi

Incontro ravvicinato tra ex al parco

26/3/2012

In un parco romano Alessia Marcuzzi incontra il padre di suo figlio Tommaso, Simone Inzaghi. I due appena si vedono si scambiano un bacio e la conduttrice, circondata dai genitori e dai suoi figli, trascorre un po' di tempo con il suo ex. Tra i due si nota una certa armonia tant'è che l'allenatore delle giovanili della Lazio prende in braccio la piccola Mia, quasi si trattasse di una presentazione ufficiale, e se la spupazza un po'...

foto Olycom

Questa volta Francesco Facchinetti non è con la sua famiglia, ma deve stare tranquillo perché ad accompagnare la Marcuzzi ci sono i “suoceri” che supervisionano l'incontro tra la conduttrice e Inzaghi. I due, prima si salutano, poi fanno quattro passi insieme e quando Alessia si siede per far fare merenda alla bambina, lui prima resta vicino a loro e poi va a giocare a pallacanestro con il figlio.



Una famiglia allargata che ha tutte le carte giuste per convivere serenamente, alla faccia di chi pensa sia una cosa impossibile da realizzare. E comunque non dimentichiamo che la Marcuzzi è la regina dei reality...