Uma Thurman super incinta

L'attrice in barca mostra curve premaman esplosive

26/3/2012

Prove di pancione (il terzo!) a St. Barts per Uma Thurman. La bella musa di Quentin Tarantino su uno yacht nell'isola caraibica si gode gli ultimi mesi di gravidanza tra relax e tuffi. L'attrice mostra curve premaman davvero esplosive, addirittura "gonfiate", dal vento si spera, specie con il copricostume verde, qualche chilo di troppo e un po' di cellulite sul lato B.

foto Olycom

Piacevolmente rilassata in compagnia dei due figli Maya e Levon, nati dal suo precedente matrimonio con Ethan Hawke, la Thurman (42 anni) è ora in dolce attesa del primo bambino con il fidanzato Arpad Busson (49) che ha avuto Flynn Alexander e Aurelius Cy Andrea con la bellissima top model Elle Macpherson.



Una super famiglia allargata si prospetta per l'attrice che, a gravidanza ultimata, entrerà a far parte del cast di "Smash", la nuova serie tv, ideata e prodotta da Steven Spielberg. Tutto a gonfie vele insomma per l'eroina di "Kill Bill", gonfie come il vestito che la fa sembrare davvero...formato maxi.