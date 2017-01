Charlotte incanta al Ballo della Rosa

Tutti i flash per la figlia di Carolina

26/3/2012

E' Charlotte Casiraghi a conquistare tutti gli sguardi al tradizionale Ballo della Rosa organizzato nel Principato di Monaco. La prima donna dell'evento è al giovane figlia di Carolina, bella, sensuale, elegante. Tutti i flash sono per il suo sguardo, il suo viso e il suo abito azzurro lungo fino ai piedi ma leggermente trasparente sulle gambe. Un sorriso forzato e un'aria tesa per la bella principessa che forse avrebbe preferito essere altrove...

foto Afp

Al ballo Charlotte mette nuovamente in ombra la moglie di Alberto Charlene, costretta per ragion di Stato a farsi da parte ed acconsentire che l'ingresso ufficiale del principe sia al fianco della nipote. Lei l'affascinante Casiraghi incanta tutti. E quando finalmente può ballare un rock con le amiche si lascia andare e regala sorrisi ancora più accattivanti.



La secondogenita di Carolina ha un volto molto fotogenico e si è già conquistata un posto negli spot eccellenti: Gucci l'ha voluta come volto della campagna per i prossimi due anni. All'interno di una scuderia Charlotte posa serena e rilassata perfettamente a suo agio e gli scatti premiano la sua sensualità disarmante.