Canalis a gamba tesa: torna single?

Eli, sexy e maliziosa senza il suo Steve-O

26/3/2012

Maglietta, pantaloncini e infradito. E' così che la Canalis si presenta a un party a casa di amici: "Per svagarmi un po' e per divertirmi come non ho fatto negli ultimi mesi, senza paranoie ne' pensieri per la testa". Bastano poche parole per fare intendere che la sua storia con Steve-O è giunta al capolinea. Ma lei, alla festa, è tutt'altro che musona e su Twitter scrive: "Magno e bevo come se non ci fosse domani!"...

foto Twitter

E' in America per fare successo e tra un impegno e l'altro trova anche un momento per divertirsi in compagnia di amici nel giardino di una casa privata. Baciata dai raggi del sole mette in mostra la sua ben nota bellezza esaltata da pochi indumenti e da un paio di ciabatte.



Ed ecco che alla festa si fa scattare una foto seduta su una piccola palla di cemento mentre solleva una gamba esibendo, non solo tanta agilità, ma anche una muscolatura più che tonica. Con la lingua fuori mostra quel lato giocherellone del suo carattere. Non ha nulla a che vedere con i suoi soliti posati. Su Twitter scrive "lovin the mood here”. Certo, chi non amerebbe un'atmosfera simile?



Che bello cani e bucato senza la pazzia di qualcuno...

Il suo compagno non c'è, ma la spiegazione della sua assenza potrebbe stare nelle parole che ha scritto sul suo profilo di Whosay: "Finita Krav Maga, fatto il bucato e messo nell'asciugatrice, portato i cani 3 volte , riordinata casa ed aspirate quelle maledette bricioline da dietro la cucina. M'infilo un bel costume da bagno e vado ad un barbeque con amici. Per svagarmi un po' e per divertirmi come non ho fatto negli ultimi mesi, senza paranoie ne' pensieri per la testa. Sentitevi liberi di vivere la vostra vita come volete senza dipendere dalle pazzie di nessuno! Si vive una volta sola (forse ...)".