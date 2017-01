Rosy Dilettuso, strip nel parco a Milano

L'ex Pupa si spoglia e resta in topless

26/3/2012

Giornata di primavera in libertà per Rosy Dilettuso. Al parco, in pieno centro, l'ex Pupa, non ha saputo resistere al caldo pomeriggio milanese e ha offerto uno dei suoi siparietti più osé. Arrivata in compagnia dei suoi cagnolini con indosso una maglia trasparente, ha improvvisato uno strip mozzafiato restando in topless.

foto Olycom

L'ex Pupa della prima edizione di "La Pupa e il Secchione", sexy ballerina di "Colorado" e ex naufraga dell'"Isola" ai suoi topless, del resto, ci ha già abituati nelle scorse stagioni, con ripetute apparizioni a luci rosse, tra Formentera e le Maldive.



Questa volta però ha osato di più. Passino pure le spiagge, dove in estate scoprirsi è normale, un parco cittadino però, in pieno centro, non è proprio la location "adatta" per mettersi a seno nudo. La Dilettuso non sembra tuttavia turbata. E prima dello strip vero e proprio si piega e sfoggia anche il lato B e il tatuaggio sul fondoschiena. I paparazzi sono pronti, lei non aspettava altro. Dopo un lungo periodo in sordina e finita la sua love story con Bossi jr, Rosy è pronta per tornare alla ribalta. L'estate è la sua stagione.