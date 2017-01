Irina, che retrospettiva da Miami!

La Shayk in spiaggia con l'amica Anne

26/3/2012

Cristiano Ronaldo è davvero un uomo fortunato. E' stato detto in tante occasioni, ma ogni volta che la sua fidanzata Irina Shayk compare in bikini sulla spiaggia non si può non fare questa considerazione. Una delle top model più richieste del momento, bellezza mozzafiato indiscutibile, la Shayk è a Miami con l'amica Anne V per festeggiare il compleanno di quest'ultima e le due si divertono sul bagnasciuga posando in bikini.

foto Twitter

Irina va fiera del suo abbondante décolleté, ma anche la retrospettiva è da fantastica. La bionda Anne, che attualmente frequenta Adam Levine, ha postato sul suo social network alcuni scatti impertinenti della vacanza con la Shayk e le pose delle due modelle sono davvero entusiasmanti.

Irina, prima stretta in un bikini leopardato, poi in uno sgargiante giallo, porta gli occhiali da sole per ripararsi dalla luce e sorride all'obiettivo, l'amica prima in verde e poi con addosso un due pezzi millerighe mostra il fondoschiena. Alla prova costume le due amiche sono arrivate proprio in gran forma e il loro album da Miami lo dimostra.