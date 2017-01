Andrea Casiraghi, che sbornia in discoteca!

Barcollante e malconcio a Parigi

23/3/2012

Caduta di stile e, quasi a terra per Andrea Casiraghi. Il primogenito di Caroline di Monaco non sembra in gran forma all'uscita della discoteca Rasputin di Parigi. Barcollante, si appoggia ad un cartello per non perdere l'equilibrio e appare piuttosto brillo e con alcuni segni sulla testa. Nottata brava con rissa?

Solo poche settimane fa il fratello Pierre era finito all'ospedale a New York dopo una brutta serata all'interno di un night club con tanto di lite furibonda. Adesso è la volta del bell'Andrea, che già era stato protagonista a dicembre di una bravata mentre correva in autostrada a 200 km all'ora: multa e sequestro dell'auto.



Dimenticati titoli e bon ton il rampollo della casa reale di Monaco questa volta si è fatto "beccare" piuttosto malconcio, visibilmente "alticcio" e con un segno sull'occhio che farebbe pensare ad un avvenuto scontro. Il principe ha esagerato forse un po' alzando il gomito e magari anche le mani. Davvero poco principesco.