Rihanna bussa alla porta di Kutcher

A Los Angeles, i due trascorrono la notte insieme

23/3/2012

Rihanna non smette mai di stupire. Questa volta ha trascorso la notte a casa di Ashton Kutcher, l'ex marito di Demi Moore. A mezzanotte ha bussato alla sua porta e i due hanno passato quattro ore indisturbati. Lui, tornato single dopo la rottura con la collega, ora può gestire gli affari di cuore senza ricorrere a scappatelle. Per lei nessun riavvicinamento a Chris Brown.

foto Olycom

Cosa avranno fatto insieme una sexy provocatrice e uno recidivo ai tradimenti? Questo ancora non si sa. Suonerebbe strano se raccontassero agli amici o, peggio ancora, dichiarassero pubblicamente che hanno letto un libro di poesie mentre sorseggiavano del buon vino italiano. Quindi per ora possiamo ancora fantasticare con un po' di malizia...



Certo è che Kutcher ha fatto in fretta a voltare pagina dopo la Moore. Ora frequenta solo ragazze che potrebbero essere le figlie della sua ex moglie, finita in rehab per le pene d'amore. E della panterona Rihanna c'è ben poco da dire. Chi ha scommesso sul ritorno di fiamma con Brown resta a bocca asciutta, lei al rapper manesco preferisce un ragazzo di classe. E che classe!



Interessante sarebbe, invece, scoprire come abbia reagito Demi dopo questa notizia, proprio lei che ha recentemente affermato che sarebbe disposta a perdonare il suo giovane compagno per ricomiciare tutto da capo. Troppo tardi, cara Demi...