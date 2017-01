Belen distrae gli automobilisti

Un cartellone pubblicitario che la ritrae provoca tamponamenti

23/3/2012

Non mostra la farfallina e non è nemmeno nuda, bensì in lingerie, l'effetto però è sempre quello. Belen seduce, ammalia, incanta e... distrae. In questo caso letteralmente. Pare che un cartellone pubblicitario, che la ritrae, ammiccante in reggiseno e slip stia provocando tamponamenti a catena a Milano.

foto Dal Web

Niente di più facile. La splendida showgirl argentina è la sexy testimonial di un marchio d'intimo, Jadea, per il quale posa anche nella campagna pubblicitaria in questione.



Un mega cartellone murale che catalizza gli automobilisti, "costringendoli" a rallentare. La bella Belen, che in questi giorni è volata in Argentina per un po' di relax in famiglia, ha lasciato insomma un ricordino di sé, per i suoi innumerevoli ammiratori e per il suo Fabrizio Corona, che è rimasto a Milano. Meglio di niente!