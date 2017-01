Un gavettone di farina contro Kim

I pompieri "salvano" la Kardashian

23/3/2012

Piove polvere bianca sulla testa di Kim Kardashian alla presentazione della sua nuova fragranza e si scatena il panico. La regina dei reality famosa per le sue prosperose curve è stata attaccata da una donna che le ha lanciato addosso un sacco di farina. La Kardashian, che si era presentata con una camicetta blu elettrico e la giacca nera è stata coperta di bianco e sono intervenuti persino i pompieri. Per verificare di che sostanza si trattasse...

foto Afp

Essere un personaggio tanto famoso, essere seguita in tv e su internet, ha giocato proprio un brutto scherzo a Kim che stupita dall'insolita aggressione si è chiusa in camerino scioccata. Ma dopo essersi spazzolata via la farina è riapparsa alla manifestazione mondana in un hotel del West Hollywood per promuovere il suo nuovo profumo e ha regalato sorrisi.

Contro la donna che l'ha infarinata e che è stata prontamente bloccata dalla polizia, non sporgerà denuncia.