Per Ilary, Melissa e le altre è ora di shopping

Veline e showgirl in giro per Milano

23/3/2012

Veline e showgirl sdoganano la primavera tra shopping, caffè e passeggiate in centro a Milano. Benvenuta bella stagione. L'inverno ha lasciato qualche segno però. Specie sul lato B e sulle cosce di Ilary Blasi, che mostra curve più "piene". O nel cappellino di Melissa Satta, look casual e sbarazzino, mentre compra scarpe e firma autografi. Costanza Caracciolo e Federica Nargi, in stile Barbie girl, sembrano invece uscite in anticipo dall'uovo di Pasqua.

foto Olycom

Il caldo invita ad uscire e a spogliarsi, ma la temuta prova costume è alle porte. Meglio prepararsi in tempo. Ilary, sempre bellissima e in forma, dovrà lavorare un po' di più su cosce e lato B per essere pronta a sfilare in bikini sulle spiagge dei vip. Intanto fa acquisti con un'amica per il cambio di stagione.



Melissa dovrà invece dismettere il suo cappellino di lana. Al look da femme fatale lei però preferisce comunque quello sportivo e casual. In ogni modo sa di essere super sexy.



A Federica Nargi e Costanza Caracciolo, ospiti all'evento "E' giornalismo" e sorprese poi a passeggiare per le vie di Milano mancano solo i fiocchetti per sembrare due "sorpresine" dell'uovo di Pasqua. Gonnellino a palloncino in rosa per la velina bionda e mini giacchino nero e in pizzo azzurro con spolverino beige per quella mora. Scarpe in tinta con super tacco e irrinunciabili occhialoni da sole. Sì la bella stagione è proprio arrivata!